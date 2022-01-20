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Глава СКР поручил предоставить доклад о проверке по факту хищения скифского золота

Политика
Глава СКР поручил предоставить доклад о проверке по факту хищения скифского золота
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Москва, 20 января. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль результаты проверки из-за невозвращения скифского золота крымским музеям. Соответствующая информация приведена на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил расследовать инцидент с коллекцией реликвий, которая в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку «Крым - золото и секреты Черного моря» — еще до воссоединения полуострова с Россией. Глава Следкома также поручил ГСУСК России оказать должное содействие коллегам из регионального подразделения при выяснении обстоятельств произошедшего.

«Председатель СК России поручил предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки», — следует из сообщения на портале СК России.

Днем ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сообщений о «минировании» школ в Новосибирске. По итогам следственных действий будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

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бастрыкин следственный комитет скифское золото
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