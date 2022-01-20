Жительница Индии родила ребенка с четырьмя ногами и руками

Садар, 20 января. Женщина Индии родила младенца, с редчайшей врожденной патологией. У малыша четыре руки и четыре ноги.

Ребенок родился в больнице города Садар в восточной части страны. Новость о необычной патологии быстро разлетелась по региону, и к медицинскому учреждению начали стягиваться местные жители, чтобы посмотреть на малыша.

Некоторые обыватели решили, что новорожденный является перерождением индуистского божества — богини Дурги. Также ребенку причисляют происхождение от Драхмы. Однако врачи поспешили развеять религиозную подоплеку и объяснили патологию возникшими осложнениями во время беременности.

Недавно американская plus-size модель Эшли Грэм рассказала поклонникам новость о прошедших родах. Звезда сообщила, что у нее родилась двойня.