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Счетная палата: господдержка позволила вдвое сократить число безработных в пандемию

Экономика
Счетная палата: господдержка позволила вдвое сократить число безработных в пандемию
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 20 января. Количество безработных россиян во время пандемии коронавируса могло быть вдвое больше при отсутствии дополнительных мер со стороны государства, уверены в Счетной палате.

Счетная палата проанализировали результативность мер, принятых за последние два года. Речь идет о действиях, направленных на сохранение занятости и поддержки безработных граждан. Число нетрудоустроенных россиян в 2020 году составило около 4,3 млн, а уровень безработицы наблюдался на уровне 5,8 процента. Максимальные показатели зафиксированы в августе 2020 года — 6,4 процента.

Расходы федерального бюджета на государственные меры в сфере занятости в 2020 году составили 205,2 млрд рублей. Это в три с половиной раза превышает расходы 2019 года.

В Счетной палате напомнили, что российское правительство запустило ряд дополнительных мер поддержки. Большинство из них были направлены на малый и средний бизнес. В общей сложности дополнительные меры охватили 14,8 млн человек, 1,6 млн организаций бизнеса, удалось сохранить свыше 9,5 млн рабочих мест.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее прокомментировал возможность введения новых мер поддержки в случае распространения омикрон-штамма коронавируса. По его словам, в настоящее время сложно определить степень последствий этих событий для российской экономики.

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счетная палата бизнес безработица господдержка пандемия
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