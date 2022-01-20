Премьер-министр Венгрии 1 февраля посетит Россию для обсуждения «Спутника V» и газа

Будапешт, 20 января. Глава Правительства Венгрии Виктор Орбан 1 февраля намерен посетить Россию с рабочим визитом, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Премьер-министр будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы о производстве российской вакцины от COVID-19 и поставках газа.

Министр иностранных дел также обратил внимание, что Будапешт очень доволен партнерскими связями с Москвой в энергетической сфере. В рамках февральской встречи Орбан и Путин будут обсуждать действующий контракт по поставкам голубого топлива, так как Европе важны долгосрочные контакты с поставщиками газа.

Будапешт также намерен прийти к соглашению с Москвой о производстве вакцины «Спутник V» на территории венгерского государства. В то же время власти Венгрии надеются на содействие России в развитии проекта атомной электростанции, а также ее строительства.

Подготовка к приезду премьер-министра Орбана в Россию велась еще с конца декабря. Как отмечал тогда глава МИД Венгрии, минувший год был самым успешным с точки зрения отношений Москвы и Будапешта.