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Премьер-министр Венгрии 1 февраля посетит Россию для обсуждения «Спутника V» и газа

Политика
Премьер-министр Венгрии 1 февраля посетит Россию для обсуждения «Спутника V» и газа
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Будапешт, 20 января. Глава Правительства Венгрии Виктор Орбан 1 февраля намерен посетить Россию с рабочим визитом, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Премьер-министр будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы о производстве российской вакцины от COVID-19 и поставках газа.

Министр иностранных дел также обратил внимание, что Будапешт очень доволен партнерскими связями с Москвой в энергетической сфере. В рамках февральской встречи Орбан и Путин будут обсуждать действующий контракт по поставкам голубого топлива, так как Европе важны долгосрочные контакты с поставщиками газа.

Будапешт также намерен прийти к соглашению с Москвой о производстве вакцины «Спутник V» на территории венгерского государства. В то же время власти Венгрии надеются на содействие России в развитии проекта атомной электростанции, а также ее строительства.

Подготовка к приезду премьер-министра Орбана в Россию велась еще с конца декабря. Как отмечал тогда глава МИД Венгрии, минувший год был самым успешным с точки зрения отношений Москвы и Будапешта.

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Все новости / Политика / Премьер-министр Венгрии 1 февраля посетит Россию для обсуждения «Спутника V» и газа
виктор орбан Спутник V Россия и Венгрия
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