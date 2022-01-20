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Первые три случая заражения «Омикроном» зафиксировали в Курганской области

  /   Обновлено: 20 января 2022 08:54
Общество
Первые три случая заражения «Омикроном» зафиксировали в Курганской области
ru.freepik.com

Курган, 20 января. Первые три случая COVID-19, вызванного омикрон-штаммом, были выявлены в Курганской области. Инфицированные жители не выезжали за пределы региона, сообщили в правительстве субъекта.

Все три заболевших человека — пожилого возраста (53, 60 и 74 года). На данный момент заболевание протекает в легкой форме. Пациентов поместили на изоляцию, они получают амбулаторное лечение.

«Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1) при исследовании материала в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Омикрон-штамм уже стал доминирующим в Ставропольском крае. По информации министра здравоохранения региона Владимира Колесникова, порядка 45 процентов пациентов имеют бессимптомную форму заболевания.

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курганская область коронавирус омикрон первые случаи заражения
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