Первые три случая заражения «Омикроном» зафиксировали в Курганской области

Курган, 20 января. Первые три случая COVID-19, вызванного омикрон-штаммом, были выявлены в Курганской области. Инфицированные жители не выезжали за пределы региона, сообщили в правительстве субъекта.

Все три заболевших человека — пожилого возраста (53, 60 и 74 года). На данный момент заболевание протекает в легкой форме. Пациентов поместили на изоляцию, они получают амбулаторное лечение.

«Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Курганской области, новый штамм вируса выявлен у жителей города Кургана (2) и Шумихи (1) при исследовании материала в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Омикрон-штамм уже стал доминирующим в Ставропольском крае. По информации министра здравоохранения региона Владимира Колесникова, порядка 45 процентов пациентов имеют бессимптомную форму заболевания.