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Жительница села Алтайское решила продать «красивую» дату свадьбы за 150 тысяч рублей

Общество
Жительница села Алтайское решила продать «красивую» дату свадьбы за 150 тысяч рублей
Свадебное агентство СПб Skazka project

Алтайское, 20 января. В России набирает обороты новый вид «бизнеса». Жительница села Алтайское выставила дату регистрации брака на продажу и просит за нее 150 тысяч рублей.

Необычное объявление появилось на просторах сервиса «Авито». Жителям Алтайского края предлагают купить дату 22.02.2022. Автор сообщения указала, что готова прийти в ЗАГС и отказаться от записи за кругленькую сумму.

«Продам дату регистрации брака 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами в ЗАГС, отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы. Торг возможен», — говорится в объявлении.

Подобные предложения стали все чаще появляться на интернет-площадках. Но за маской продавца «красивой» свадебной даты могут скрываться мошенники. Как отметили в Управлении ЗАГС, день регистрации нельзя бронировать для других заявителей.

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свадьба продажа дата
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