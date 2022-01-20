Жительница села Алтайское решила продать «красивую» дату свадьбы за 150 тысяч рублей

Алтайское, 20 января. В России набирает обороты новый вид «бизнеса». Жительница села Алтайское выставила дату регистрации брака на продажу и просит за нее 150 тысяч рублей.

Необычное объявление появилось на просторах сервиса «Авито». Жителям Алтайского края предлагают купить дату 22.02.2022. Автор сообщения указала, что готова прийти в ЗАГС и отказаться от записи за кругленькую сумму.

«Продам дату регистрации брака 22.02.2022. То есть мы готовы прийти с вами в ЗАГС, отказаться от записи, далее сразу же записываетесь вы. Торг возможен», — говорится в объявлении.

Подобные предложения стали все чаще появляться на интернет-площадках. Но за маской продавца «красивой» свадебной даты могут скрываться мошенники. Как отметили в Управлении ЗАГС, день регистрации нельзя бронировать для других заявителей.