Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье

Москва, 20 января. Дорожное происшествие случилось на Каширском шоссе в Московской области: столкнулись маршрутка и грузовик. В результате случившегося пострадали семь человек.

Согласно данным ГУ МВД России по Московской области, авария с участием «Газели» и грузовика Volvo произошла около семи часов утра в четверг. Семь пассажиров маршрутки получили травмы и были доставлены в больницу, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Погибших нет, пострадали только взрослые люди.

«По предварительным данным, сегодня в 6:55 на 30-м километре Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутного такси "Газель" и грузового Volvo», — говорится в релизе.

Неделю назад дорожное происшествие с участием микроавтобуса, грузовой газели и легкового автомобиля случилось в Энгельсском районе Саратовской области. Жертвами аварии стали три человека.