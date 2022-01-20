Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 09:53
09:50
Общество
Экономический крах Украины как следствие политических ошибок обсудят в «Патриоте»
09:48
Происшествия
Оренбуржец порезал двух постояльцев петербургского хостела во время пьяной ссоры
09:47
Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан: переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве будут полезными
09:45
Общество
Амурчанина будут судить за убийство косуль
09:44
Происшествия
Петербургская школьница отравилась найденным в подъезде мефедроном
09:44
Происшествия
Омский суд приговорил убийцу экс-футболиста «Иртыша» к пожизненному наказанию
09:40
Экономика
Льготной ипотекой на Ямале уже воспользовались сто семей
09:38
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП с семью пострадавшими в Подмосковье
09:37
Армия
Минобороны КНР: эсминец ВМС США Benfold вошел в территориальные воды Китая без разрешения
09:37
Экономика
Подготовка к санкциям или реальная нехватка газа: почему Прибалтика обвиняет РФ в энергокризисе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье

Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 января. Дорожное происшествие случилось на Каширском шоссе в Московской области: столкнулись маршрутка и грузовик. В результате случившегося пострадали семь человек.

Согласно данным ГУ МВД России по Московской области, авария с участием «Газели» и грузовика Volvo произошла около семи часов утра в четверг. Семь пассажиров маршрутки получили травмы и были доставлены в больницу, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Погибших нет, пострадали только взрослые люди.

«По предварительным данным, сегодня в 6:55 на 30-м километре Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутного такси "Газель" и грузового Volvo», — говорится в релизе.

Неделю назад дорожное происшествие с участием микроавтобуса, грузовой газели и легкового автомобиля случилось в Энгельсском районе Саратовской области. Жертвами аварии стали три человека.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье
дтп пострадавшие московская область
Комментировать