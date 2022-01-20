Невестка Валерии вспомнила о постоянных слезах после родов

Москва, 20 января. Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина впервые рассказала о депрессии, с которой она столкнулась после рождения дочери Селин. С тяжелым состоянием девушке помогли справиться родные.

В первые дни после появления первенца на свет Шульгина плохо себя чувствовала и не понимала, как наладить режим ребенка. Она, уставшая, звонила матери посреди ночи.

«Раздражалась на себя. Селин плюс гормоны и постоянная усталость. В первые две недели после родов я рыдала и звонила маме в два часа ночи по видео. Спрашивала, почему я хочу спать, а она — нет. Гормоны!» — честно написала невестка звезды эстрады в Stories на своей странице Instagram.

Девушка справилась с негативным состоянием. Важную роль в этом сыграли ее супруг и родные, которые всегда были рядом с ней и поддерживали ее.

Лиана и Арсений Шульгины сыграли свадьбу летом 2020 года. После торжества пошли слухи о беременности девушки. Через несколько месяцев пара подтвердила, что ждет первенца.

Отношения между Лианой и Валерией прекрасные. Певица всегда поддерживает нового члена семьи. Она нянчится с ребенком и с большой теплотой общается с матерью внучки.