Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 09:53
09:50
Общество
Экономический крах Украины как следствие политических ошибок обсудят в «Патриоте»
09:48
Происшествия
Оренбуржец порезал двух постояльцев петербургского хостела во время пьяной ссоры
09:47
Политика
Глава МИД Франции Ле Дриан: переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве будут полезными
09:45
Общество
Амурчанина будут судить за убийство косуль
09:44
Происшествия
Петербургская школьница отравилась найденным в подъезде мефедроном
09:44
Происшествия
Омский суд приговорил убийцу экс-футболиста «Иртыша» к пожизненному наказанию
09:40
Экономика
Льготной ипотекой на Ямале уже воспользовались сто семей
09:38
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП с семью пострадавшими в Подмосковье
09:37
Армия
Минобороны КНР: эсминец ВМС США Benfold вошел в территориальные воды Китая без разрешения
09:37
Экономика
Подготовка к санкциям или реальная нехватка газа: почему Прибалтика обвиняет РФ в энергокризисе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Невестка Валерии вспомнила о постоянных слезах после родов

Общество
Невестка Валерии вспомнила о постоянных слезах после родов
instagram.com  /  @lianashulginaa

Москва, 20 января. Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина впервые рассказала о депрессии, с которой она столкнулась после рождения дочери Селин. С тяжелым состоянием девушке помогли справиться родные.

В первые дни после появления первенца на свет Шульгина плохо себя чувствовала и не понимала, как наладить режим ребенка. Она, уставшая, звонила матери посреди ночи.

«Раздражалась на себя. Селин плюс гормоны и постоянная усталость. В первые две недели после родов я рыдала и звонила маме в два часа ночи по видео. Спрашивала, почему я хочу спать, а она — нет. Гормоны!» — честно написала невестка звезды эстрады в Stories на своей странице Instagram.

Девушка справилась с негативным состоянием. Важную роль в этом сыграли ее супруг и родные, которые всегда были рядом с ней и поддерживали ее.

Лиана и Арсений Шульгины сыграли свадьбу летом 2020 года. После торжества пошли слухи о беременности девушки. Через несколько месяцев пара подтвердила, что ждет первенца.

Отношения между Лианой и Валерией прекрасные. Певица всегда поддерживает нового члена семьи. Она нянчится с ребенком и с большой теплотой общается с матерью внучки.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Невестка Валерии вспомнила о постоянных слезах после родов
дети шульгина послеродовая депрессия
Комментировать