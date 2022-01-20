Звезда «Сумерек» Паттинсон может сыграть главную роль в новом фильме режиссера «Паразитов»

Лос-Анджелес, 20 января. Режиссер оскароносной киноленты «Паразиты» Пон Чжун Хо готовится снимать новый фильм про космическую экспедицию. Главную роль в будущей картине может сыграть звезда саги «Сумерки» Роберт Паттинсон, пишет издание Deadline.

Кинолента будет основана на еще не вышедшем романе Эдуарда Аштона Mickey7. Режиссер Пон Чжун Хо также займет и кресло продюсера фильма.

Детали сюжета будущей картины на данный момент не разглашались. Премьера научно-фантастического романа Аштона запланирована на первый квартал 2022 года. Источники издания сообщали, что события киноадаптации могут отличаться от первостепенного содержания книги.

Роберт Паттинсон также снялся в роли Темного Рыцаря в блокбастере «Бэтмен», который является перезапуском популярной франшизы. Днем ранее был опубликован третий трейлер киноновинки.