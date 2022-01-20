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Банкир Спиваков: пластиковые кредитки могут полностью исчезнуть в ближайшие годы

Экономика
Банкир Спиваков: пластиковые кредитки могут полностью исчезнуть в ближайшие годы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Количество виртуальных и пластиковых кредиток достигнет равновесия в 2022 году. Но в ближайшие годы физические аналоги платежных носителей исчезнут, считает банкир Андрей Спиваков.

Через несколько лет около 15% россиян продолжат пользоваться пластиковыми банковскими картами. Физический носитель будет восприниматься как аксессуар. Но большинство перейдет на электронный аналог, пишет РИА Новости.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — добавил Спиваков.

В скором времени ожидается переход в онлайн ипотечного кредитования. Сейчас это трудно осуществить из-за необходимости идентификации при открытии счета новым клиентам банков. Как отметил финансовый эксперт, крупные российские города, такие как Москва и Петербург, уже готовы проводить удаленные сделки.

В прошлом месяце банки выдали россиянам рекордное количество кредитных карт. В декабре их число достигло двух миллионов единиц. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2021 года. Тогда граждане оформили 1,9 миллиона кредиток.

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