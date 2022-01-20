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Bloomberg: «странные признаки» при общении Берлина с Москвой вызывают тревогу у Запада

  /   Обновлено: 20 января 2022 08:16
Политика
Bloomberg: «странные признаки» при общении Берлина с Москвой вызывают тревогу у Запада
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Capri23auto

Вашингтон, 20 января. Немецкая сторона в последнее время проявляет странные признаки «русофилии». Из-за этого Запад не может полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины, написал в статье для Bloomberg публицист Андреас Клут.

Западные союзники негодуют, когда ФРГ проявляет «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой, передает «ПолитРоссия». Кроме того, европейских партнеров и США не устраивает привычка Германии «уклоняться от ответственности».

«К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом», — считает Клут.

Он также негативно высказался по поводу «мантры» немецких социал-демократов. Последние неоднократно призывали «долго говорить с русскими», чтобы во внешнеполитической сфере произошло стабилизирование мира.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундестаг хочет стабильных отношений с Россией. Перед посещением РФ глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметила, что у Германии и России длинный список тем для обсуждения.

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украина россия сша германия конфликт
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