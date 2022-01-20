Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 08:19
08:18
Экономика
Банкир Спиваков: пластиковые кредитки могут полностью исчезнуть в ближайшие годы
08:16
Политика
Bloomberg: «странные признаки» при общении Берлина с Москвой вызывают тревогу у Запада
08:12
Происшествия
ФСБ задержала бывшего первого замглавы СКР по Хакасии Павина
08:11
Происшествия
Житель Бурятии предстанет перед судом за кражу красной икры
08:10
Шоу-бизнес
Жена тренера сборной России по футболу высказалась о «живущей на широкую ногу» Оксане Самойловой
08:06
Общество
Forbes признал средиземноморскую диету самой подходящей для больных диабетом
08:02
Происшествия
Магаданских школьников и студентов отправили домой из-за сообщений о минировании
08:00
Общество
Доктор Мясников дал советы, как себя вести при заражении омикрон-штаммом COVID-19
08:00
Весь мир
Пакистан и Афганистан свяжет железная дорога
07:56
Происшествия
Двое полицейских спасли пожилого мужчину из горящего дома в Кемерово
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ФСБ задержала бывшего первого замглавы СКР по Хакасии Павина

Происшествия
ФСБ задержала бывшего первого замглавы СКР по Хакасии Павина
Прокуратура Республики Коми

Абакан, 20 января. Бывший заместитель начальника Следкома по Хакасии Вячеслав Павин арестован после увольнения со службы в связи с громким скандалом. Его подозревают в мошенничестве, рассказали осведомленные источники.

Издание «Тайга.инфо» сообщило, что следственные мероприятия в отношении Павина связаны с его посреднической деятельностью в сфере адвокатуры и правоохранительных органов. На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела.

Вячеслав Павин был уволен со службы после громкого скандала с разбирательством в отношении руководителя администрации экс-главы республики Виктора Зимина, с возможной местью которого некоторые связывали это решение. Ранее офицер на протяжении многих лет работал в следственном управлении следственного комитета по Хакасии.

В прошлом месяце правоохранители задержали замглавы районной администрации Уфы. Чиновника подозревали в получении крупной взятки.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / ФСБ задержала бывшего первого замглавы СКР по Хакасии Павина
фсб следственный комитет хакасия задержание павин
Комментировать