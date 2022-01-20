ФСБ задержала бывшего первого замглавы СКР по Хакасии Павина

Абакан, 20 января. Бывший заместитель начальника Следкома по Хакасии Вячеслав Павин арестован после увольнения со службы в связи с громким скандалом. Его подозревают в мошенничестве, рассказали осведомленные источники.

Издание «Тайга.инфо» сообщило, что следственные мероприятия в отношении Павина связаны с его посреднической деятельностью в сфере адвокатуры и правоохранительных органов. На данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела.

Вячеслав Павин был уволен со службы после громкого скандала с разбирательством в отношении руководителя администрации экс-главы республики Виктора Зимина, с возможной местью которого некоторые связывали это решение. Ранее офицер на протяжении многих лет работал в следственном управлении следственного комитета по Хакасии.

В прошлом месяце правоохранители задержали замглавы районной администрации Уфы. Чиновника подозревали в получении крупной взятки.