Жена тренера сборной России по футболу высказалась о «живущей на широкую ногу» Оксане Самойловой

Москва, 20 января. Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья выразила негодование тем, что общественность негативно относится к игрокам, демонстрирующим роскошь в соцсетях, но при этом души не чает в блогерах, которые хвастаются достатком.

Часто пользователи Сети осуждают за красивую жизнь многих футболистов, в числе которых Александр Кокорин, Павел Мамаев, Дмитрий Тарасов и другие. По словам Дарьи, в этом есть некоторая доля несправедливости. Супруга Валерия Карпина считает, что многие известные личности, которые не связаны со спортом, живут на широкую ногу и любят показывать роскошную жизнь в соцсетях. При этом их почему-то никто не осуждает, а напротив, лайкают.

«Есть такая Оксана Самойлова — жена рэпера Джигана. Если открыть ее Instagram, то создается впечатление, что человек в этой жизни вообще ничего не делает, кроме как отдыхает. У нее там курорты, на которые, наверное, не все наши футболисты ездили... Никого не интересует, откуда она берет деньги, чем она зарабатывает, платит ли налоги», — заявила Дарья в эфире шоу «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

instagram.com / @dasha.karpina

Она также вспомнила, какое счастье испытывала, когда нынешний главный тренер национальной сборной сделал ей предложение. После звонков журналистов и тиражирования информации в СМИ она поняла, «что такое отношения с известным человеком».

Рэпер Джиган с супругой Оксаной Самойловой любят делиться совместными фотографиями. Так, недавно модель показала фигуру мужа без одежды на отдыхе в Мексике.