Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 08:19
08:18
Экономика
Банкир Спиваков: пластиковые кредитки могут полностью исчезнуть в ближайшие годы
08:16
Политика
Bloomberg: «странные признаки» при общении Берлина с Москвой вызывают тревогу у Запада
08:12
Происшествия
ФСБ задержала бывшего первого замглавы СКР по Хакасии Павина
08:11
Происшествия
Житель Бурятии предстанет перед судом за кражу красной икры
08:10
Шоу-бизнес
Жена тренера сборной России по футболу высказалась о «живущей на широкую ногу» Оксане Самойловой
08:06
Общество
Forbes признал средиземноморскую диету самой подходящей для больных диабетом
08:02
Происшествия
Магаданских школьников и студентов отправили домой из-за сообщений о минировании
08:00
Общество
Доктор Мясников дал советы, как себя вести при заражении омикрон-штаммом COVID-19
08:00
Весь мир
Пакистан и Афганистан свяжет железная дорога
07:56
Происшествия
Двое полицейских спасли пожилого мужчину из горящего дома в Кемерово
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Магаданских школьников и студентов отправили домой из-за сообщений о минировании

Происшествия
Магаданских школьников и студентов отправили домой из-за сообщений о минировании
 /  Пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Магадан, 20 января. Анонимное сообщение о минировании распространили по всем учебным заведениям города. Занятия для школьников и студентов переведены на «дистанционку».

После анонимных сообщений о минировании всех учащихся эвакуировали из образовательных учреждений. У школ и университетов работают специалисты, которые проверяют информацию о возможных взрывах, сообщили в правительстве Магаданской области.

«Учащиеся и сотрудники эвакуированы. Все занятия пройдут в дистанционном режиме, на местах работают спецслужбы», — отметили в правительстве.

Сообщения о минировании поступили не только в школы Магадана, но и Южно-Сахалинска. Неизвестные заявили о заложенных взрывных устройствах в 27 учебных заведениях, техникуме и университете. Эвакуация не потребовалась, так как все ученики переведены на дистанционный формат из-за последствий снегопадов.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Магаданских школьников и студентов отправили домой из-за сообщений о минировании
минирование магадан эвакуация школа
Комментировать