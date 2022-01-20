Магаданских школьников и студентов отправили домой из-за сообщений о минировании

Магадан, 20 января. Анонимное сообщение о минировании распространили по всем учебным заведениям города. Занятия для школьников и студентов переведены на «дистанционку».

После анонимных сообщений о минировании всех учащихся эвакуировали из образовательных учреждений. У школ и университетов работают специалисты, которые проверяют информацию о возможных взрывах, сообщили в правительстве Магаданской области.

«Учащиеся и сотрудники эвакуированы. Все занятия пройдут в дистанционном режиме, на местах работают спецслужбы», — отметили в правительстве.

Сообщения о минировании поступили не только в школы Магадана, но и Южно-Сахалинска. Неизвестные заявили о заложенных взрывных устройствах в 27 учебных заведениях, техникуме и университете. Эвакуация не потребовалась, так как все ученики переведены на дистанционный формат из-за последствий снегопадов.