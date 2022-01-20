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Двое полицейских спасли пожилого мужчину из горящего дома в Кемерово
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Двое полицейских спасли пожилого мужчину из горящего дома в Кемерово

Происшествия
Двое полицейских спасли пожилого мужчину из горящего дома в Кемерово
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Кемерово, 20 января. Сотрудники кемеровской полиции спасли жизнь человеку, который спал в горящем доме. Пожар произошел рядом со зданием железнодорожного вокзала, говорится на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Один из правоохранителей заметил дым в жилом доме. Полицейские вызвали пожарных и начали осматривать помещение. Внутри они обнаружили спящего человека. Разбуженный пенсионер пребывал в состоянии шока и не смог самостоятельно покинуть горящий дом. Стражи порядка пришли на помощь мужчине, который чуть не лишился жизни. После эвакуации полицейские вынесли из здания его вещи и документы.

Пламя повредило внутренние перегородки, потолок и крышу на общей площади 40 квадратных метров. Сотрудники правоохранительных органов, спасшие жизнь мужчине, будут представлены к ведомственным наградам МВД России.

Ранее в жилом доме Краснокаменска произошел крупный пожар. В западне оказались четыре человека, двое из которых — дети. На помощь им пришел владелец квартиры и эвакуировал несовершеннолетних.

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