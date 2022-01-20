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Власти Молдавии одобрили проект сотрудничества с НАТО

Политика
Власти Молдавии одобрили проект сотрудничества с НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 20 января. План сотрудничества между Молдавией и Североатлантическим альянсом предусматривает вывод российского контингента из Приднестровья. Соответствующие положения указаны в принятом властями страны документе.

Проект взаимодействия Молдавии и Альянса рассчитан на 2022 и 2023 годы. Отмечается, что Кишинев будет настаивать на выводе российских военнослужащих из непризнанной Приднестровской-Молдавской Республики.

«Содействие цели упорядоченного и полного вывода российских военных, незаконно находящихся на территории Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции продолжит усилия, направленные на преобразование существующей миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом», — указано в документе.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление относительно принятия Украины в ряды НАТО. По его словам, в обозримом будущем Киев не сможет примкнуть к военно-политическому блоку.

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