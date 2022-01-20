Латвия отправит Украине вооружение вместо солдат регулярной армии

Рига, 20 января. Латвийские солдаты не будут направлены на территорию Украины, однако страна передаст Киеву летальное и нелетальное вооружение. Такое заявление сделал глава минобороны прибалтийского государства Артис Пабрикс.

Министр обороны отметил, что на данный момент в Латвии уже знают, какое именно вооружение передадут украинской стороне. Однако официальное заявление на этот счет будет сделано только после того, как воздушные судна с оружием из Латвии зайдут на посадку в Киеве, сказал Пабрикс.

«Мы предполагаем, что там будут и предметы латвийского производства, и то, что есть у нас на складах, но произведено не в Латвии. Это для потенциальной защиты Украины было бы очень важно», — подчеркнул глава военного ведомства Латвии.

Вооруженные силы Латвии испытывают серьезный недобор солдат, о чем ранее заявлял командующий государственными войсками Леонид Калниньш. Офицер сообщил, что на профессиональную службу в 2021 году было набрано 473 человека, что гораздо меньше, чем в 2020-м.