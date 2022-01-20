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Латвия отправит Украине вооружение вместо солдат регулярной армии

Армия
Латвия отправит Украине вооружение вместо солдат регулярной армии
Pr Scr youtube.com

Рига, 20 января. Латвийские солдаты не будут направлены на территорию Украины, однако страна передаст Киеву летальное и нелетальное вооружение. Такое заявление сделал глава минобороны прибалтийского государства Артис Пабрикс.

Министр обороны отметил, что на данный момент в Латвии уже знают, какое именно вооружение передадут украинской стороне. Однако официальное заявление на этот счет будет сделано только после того, как воздушные судна с оружием из Латвии зайдут на посадку в Киеве, сказал Пабрикс.

«Мы предполагаем, что там будут и предметы латвийского производства, и то, что есть у нас на складах, но произведено не в Латвии. Это для потенциальной защиты Украины было бы очень важно», — подчеркнул глава военного ведомства Латвии.

Вооруженные силы Латвии испытывают серьезный недобор солдат, о чем ранее заявлял командующий государственными войсками Леонид Калниньш. Офицер сообщил, что на профессиональную службу в 2021 году было набрано 473 человека, что гораздо меньше, чем в 2020-м.

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