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Сатановский осадил Запад после очередных санкционных угроз России из-за Украины

  /   Обновлено: 20 января 2022 07:42
Политика
Сатановский осадил Запад после очередных санкционных угроз России из-за Украины
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 20 января. После августовских событий в Афганистане вся риторика президента США Джо Байдена, истерики пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и глупости, постоянно изрекаемые Госдепом, сложно воспринимать всерьез. Такого мнения придерживается политолог Евгений Сатановский.

Так эксперт отреагировал на итоги пресс-конференции, которую американский лидер провел в честь годовщины своего правления. Байден в рамках общения с прессой не упустил возможность в очередной раз «пригрозить» России невиданными санкциями в случае «нападения» на Украину.

«После Афганистана угрозы со стороны Соединенных Штатов трудно воспринимать всерьез. Тем более, сколько можно? "Невиданные санкции", "запрет на использование российскими банками долларов", "18 вариантов ответов на вторжение России на Украину" и все прочее, вокруг чего идет такая суета, не пугают, а дико раздражают. Тем более, что про наше вторжение туда пишут и говорят либо украинские власти, либо их западные кураторы. Может это они наших начальников так подначивают или намекают насчет того, что уже-таки пора куда-нибудь вторгаться — заждались нас?» — иронично задался вопросом политолог в своем Telegram.

Сатановский осадил Запад после очередных санкционных угроз России из-за Украины
Федеральное агентство новостей /

Вполне возможно, что сейчас идет «война нервов» или же все решения давно приняты, но перед тем как Запад оставит Украину «на произвол судьбы», он хочет пустить пыль в глаза. Впрочем, не исключено, что США в самом деле применять свои «страшные» санкции.

«Может же такое быть? Может. И что? Ну, не будут российские банки использовать доллары и, не исключено, евро. На юани перейдут. Или на индийские рупии. То-то Пекин и Дели будут рады… А хоть и на монгольские тугрики или казахские тенге», — рассуждает эксперт.

Ранее Байден на брифинге сначала заявил, что готов ввести против России такие санкции, каких президент РФ Владимир Путин никогда не видел. Потом, правда, заверил, что российский лидер вовсе не стремится к войне. Позднее демократ предложил американцам самостоятельно делать выводы о его умственном состоянии.

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байден сатановский сша и россия
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