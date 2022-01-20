Поездка в Россию заставила главу МИД Германии «переобуться» в вопросе российского газа

Берлин, 20 января. Германия хотела бы заключить контракт с РФ на поставку газа. Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Немецкий политолог Александр Рар напомнил, что ранее глава МИД ФРГ намеревалась сделать из газопровода «Северный поток — 2» «руину на дне Балтийского моря». Однако новый канцлер Германии Олаф Шольц смог переубедить ее.

«Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась"», — высказался Рар в интервью «Украине.ру».

По мнению политолога, Бербок с приходом на новую должность начала мыслить более глобально, а не сосредотачиваться на идеях «Партии зеленых», членом которой она является. Политик сказала, что газ из России понадобится Германии намного лет вперед, подытожил Рар.

Ранее депутат партии «Альтернатива для Германии» Сергей Хенке признал зависимость Берлина от Москвы. По его словам, Германия пытается удержаться сразу в двух противоборствующих лагерях.