Spiegel: два министра ФРГ стали фигурантами дела о незаконных выплатах

Берлин, 20 января. Прокуратура Берлина проводит расследование в отношении руководства партии «Союз90/Зеленые», министра экономики Роберта Хабека и главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Об этом пишет журнал Spiegel.

Политики подозреваются в злоупотреблении полномочиями и присвоении бюджетных средств. Речь идет о всех шести членах федерального правления партии, отметили в прокуратуре.

«Предметом процесса стало ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», — заявил представитель немецкого ведомства Мартин Штельтнер.

По предварительной версии, подозреваемые незаконно присвоили себе сумму, которая была разделена между фигурантами по 1,5 тыс. евро каждому. Перед тем, как начать расследование, прокуратура направила соответствующее уведомление спикеру бундестага Бэрбель Бас, ведь у всех шести депутатов есть политический иммунитет.

Накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Москве. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва хотела бы более конструктивного состояния отношений РФ и Германии.