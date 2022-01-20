Астролог Ноздрачева объяснила влияние дня рождения на карьеры Бузовой и Волочковой

Москва, 20 января. Балерина Анастасия Волочкова и певица Ольга Бузова празднуют день рождения в один день — 20 января. Астролог Евгения Ноздрачева проанализировала их пути к успеху и славе и объяснила влияние даты рождения на их карьеры.

По словам эксперта, у Волочковой и Бузовой есть много общего. Например, обе женщины трудолюбивы, и они через свой труд и умения могут добиться популярности. Однако знаменитости прошли разные пути, чтобы получить славу. Это объясняется тем, что у Бузовой и Волочковой их главные планеты в натальной карте стоят в разных положениях.

«У одной это балет, у другой это шоу-бизнес, который начался с этого уезда, удаления в «Дом-2», где включилась эта точка удачи, а у Анастасии точкой удачи послужила женская красота на публике, для которой она трудилась в спорте очень сильно», — отметила астролог в интервью Пятому каналу.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Специалист указала, что асцендент экс-звезды «Дома-2», то есть то, что отвечает за ее проявление, находится в Водолее. Она пришла в этот мир, чтобы удивлять и быть нестандартной. Это качество увеличивает ее популярность.

Что касается Волочковой, то у нее другая ситуация. Ее внешность в асценденте Козерога. Ее реализация происходит через терпение и труд, при этом танцовщица любит внимание, ей нравится, когда за ней идут и боготворят.

Накануне стало известно о новом скандале с участием Волочковой. Артистка устроила дебош на борту самолета, однако сама знаменитость уверяет, что конфликт спровоцировали.