Краснокнижный леопард утащил козу у фермеров в поселке Приморского края

Владивосток, 20 января. Дальневосточный леопард, занесенный в Красную книгу, напал на козу и попытался утащить барана из частного хозяйства на окраине поселка Оленевод в Приморском крае. Все потери фермерам были компенсированы.

Об инциденте сообщили в национальном парке «Земля леопардов». По данным сотрудников организации, зверь осмелился зайти на территорию хозяйства из-за близости с лесом, где обитают косули. В домашних животных он увидел более легкую добычу, однако опасаться того, что он проникнет на улицы поселка, не стоит.

«Осенью прошлого года дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был еще жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась», — говорится в сообщении.

В «Земле леопардов» отметили, что животное все еще сохраняет страх перед человеком, что является показателем его нормального состояния. При этом в организации напомнили, что домашний скот необходимо держать на огороженном участке. В противном случае компенсация не выплачивается.

Парк «Земля леопардов» тем временем был окончательно благоустроен для туристов. В нем появились экологическая тропа, зоны для барбекю и видовые площадки.