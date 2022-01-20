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Вдова журналиста Зеленского не смогла сказать ни слова на церемонии прощания с мужем

  /   Обновлено: 20 января 2022 07:04
Общество
Вдова журналиста Зеленского не смогла сказать ни слова на церемонии прощания с мужем
instagram.com  /  @mikhail_zelenskiy

Москва, 20 января. Мила Рубинчик прощалась с мужем, журналистом Михаилом Зеленским в горестном молчании. Она тяжело переживает потерю любимого человека.

Церемония прощания с телеведущим прошла в зале «Троекурово» в Москве. На траурном мероприятии присутствовали последняя жена Зеленского Рубинчик, а также бывшая супруга фигуристка Елена Грушина и ее две дочери от журналиста. Девочки стояли рядом с убитой горем бабушкой, матерью покойного. Родители Михаила Зеленского скорбно смотрели на гроб сына. В какой-то момент женщине понадобилась помощь.

Коллеги и друзья телеведущего сказали теплые слова об усопшем. На церемонии прощания присутствовали представители телеканалов «Россия-1» и «Культура», где долгие годы работал Михаил Зеленский.

Журналист умер от инфаркта на отдыхе в Доминикане. Ему стало плохо после чашки кофе, прибывшие в отель медики не смогли спасти телеведущего. Мила Рубинчик в эти страшные моменты находилась рядом с супругом.

Друг Михаила Зеленского, режиссер Николай Сергеев ранее рассказал, как вдова переживает утрату. У женщины нет сил даже описывать свое состояние.

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Все новости / Общество / Вдова журналиста Зеленского не смогла сказать ни слова на церемонии прощания с мужем
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