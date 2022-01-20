Молодой житель Иркутска устроил стрельбу после кражи алкоголя в магазине

Иркутск, 20 января. Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу во время посещении одного из магазинов на улице Дзержинского. Об этом сообщает МВД России по Иркутской области.

Молодой человек зашел в магазин, взял бутылку спиртного, после чего пошел к выходу, не оплатив товар. Подойдя к двери, он выстрелил в потолок. После инцидента сотрудники торговой точки вызвали полицейских.

Правоохранители вычислили преступника по горячим следам благодаря записям с видеокамер, им оказался 18-летний иркутчанин. По предварительным данным, на момент происшествия он был пьян.

Ранее медработник открыл стрельбу в больнице Светлограда в Ставропольском крае. Установлено, что нетрезвый врач пытался выяснить отношения со своей супругой, которая тоже работала в этом медицинском учреждении.