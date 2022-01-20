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Молодой житель Иркутска устроил стрельбу после кражи алкоголя в магазине

  /   Обновлено: 20 января 2022 06:55
Происшествия
Молодой житель Иркутска устроил стрельбу после кражи алкоголя в магазине
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Иркутск, 20 января. Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу во время посещении одного из магазинов на улице Дзержинского. Об этом сообщает МВД России по Иркутской области.

Молодой человек зашел в магазин, взял бутылку спиртного, после чего пошел к выходу, не оплатив товар. Подойдя к двери, он выстрелил в потолок. После инцидента сотрудники торговой точки вызвали полицейских.

Правоохранители вычислили преступника по горячим следам благодаря записям с видеокамер, им оказался 18-летний иркутчанин. По предварительным данным, на момент происшествия он был пьян.

Ранее медработник открыл стрельбу в больнице Светлограда в Ставропольском крае. Установлено, что нетрезвый врач пытался выяснить отношения со своей супругой, которая тоже работала в этом медицинском учреждении.

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