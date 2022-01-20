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Axios: Зеленский потребовал от США ввести антироссийские санкции уже сейчас

Политика
Axios: Зеленский потребовал от США ввести антироссийские санкции уже сейчас
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский попросил американских сенаторов ввести санкции против России до «вторжения» в страну. Об этом сообщил близкий к главе государства источник портала Axios.

Зеленский накануне провел встречу с представителями США, в ходе которой обсуждалась безопасность Киева и взаимодействие двух стран. Украинская сторона обратила внимание коллег, что введение ограничительных мер против России после «эскалации» «в лучшем случае (будут — прим. ФАН) нейтральны, а в худшем даже поощряют (президента России Владимира — Прим. ФАН) Путина».

«Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока — 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока — 2" или другие санкции бесполезны (для Киева. — Прим. ФАН)», — заявил источник.

Американский президент Джо Байден ранее пообещал России «катастрофу» в случае «вторжения» Москвы на Украину. «Невиданные ранее» рестрикции будут включать запрет на использование доллара.

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