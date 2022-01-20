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Цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила 90 долларов за баррель

Экономика
Цена нефти Urals впервые с 2014 года превысила 90 долларов за баррель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Российский сорт нефти Urals впервые за семь лет перешагнул отметку в 90 долларов за баррель в Европе. Таким образом, разновидность черного золота стала стоить дороже марки Brent, следует из данных Argus.

В среду, 19 января «Брент» торговался на уровне 88,5 доллара за баррель, сорт WTI — 86 долларов. Экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин не исключил, что уже в первом квартале этого года стоимость барреля черного золота из Северного моря пересилит отметку в 100 долларов.

Цена Brent с 1980-х годов является основой для стоимости многих других сортов нефти. Ценовая составляющая трех из пяти российских экспортных марок – Urals, Siberian Light и REBCO рассчитываются исходя из цен на «Брент».

Рынок нефти и золота позитивно воспринял падение доллара. В последнюю неделю актуальным для черного золота выступал диапазон от 80 до 85 долларов за баррель.

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нефть brent urals
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