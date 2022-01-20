«Ъ»: МВД России отказалось от возвращения штрафов за превышение средней скорости

Москва, 20 января. Возвращение штрафов за превышение средней скорости преждевременно, так как для начала требуются устранения «правовых пробелов» в законодательстве. Так считают в МВД России.

Устранить «правовые пробелы» можно путем решения вопроса с подсудностью при обжаловании штрафов, пояснили в ведомстве в беседе с «Коммерсантом». Сейчас основной проблемой, по мнению МВД, являются трудности с установлением места совершения правонарушения и выявление территориальной подсудности при обсуждении жалоб на постановления.

Первые сообщения о возможном введении ответственности за превышение средней скорости на протяженных участках трасс появились еще в начале лета прошлого года. В настоящее время отдельной статьи в КоАП РФ для подобных ситуаций нет, штрафами облагаются лишь водители, которые превысили скорость движения «в моменте».

С марта 2022 года российских водителей начнут наказывать за управление автомобилем без техосмотра. Размер штрафа составит 2 тысячи рублей.