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Посол России Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами российских журналистов в ЦАР

  /   Обновлено: 20 января 2022 07:07
Политика
Посол России Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами российских журналистов в ЦАР
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 20 января. Новой посол России в ЦАР Александр Бикантов назвал боевиков из группировки 3R возможными убийцами группы российских журналистов: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Трагедия произошла 30 июля 2018 года на трассе Декоа — Сибю. Дипломат напомнил, что журналисты передвигались без охраны в ночное время суток.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — заявил Бикантов.

Посол также уточнил, что боевики 3R вошли в состав конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и в декабре 2020 года, накануне проведения всеобщих выборов, участвовали в наступлении на столицу государства Банги. Однако обученные российскими инструкторами военнослужащие ЦАР смогли разбить основные силы радикальных формирований.

Посол России Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами российских журналистов в ЦАР
Федеральное агентство новостей /

Это произошло после того, как правительство республики обратилось к РФ с просьбой выслать дополнительный состав отечественных специалистов для подготовки личного состава национальной армии и консультативной поддержки местных военачальников.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов в начале 2021 года, выдавила незаконные вооруженные формирования за границы республики», — добавил он.

В этот же период один из радикалов, принимавших участие в наступлении на Банги, дал показания о причастности 3R к убийству трех граждан России. Преступник попал в плен правительственных войск и в ходе допроса сообщил, что в момент трагедии бандформирование орудовало в районе Кага-Бандоро. Через этот город и пролегает дорога, где произошло нападение на журналистов.

Посол России Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами российских журналистов в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Однако не меньшая ответственность за произошедшее лежит на организаторах командировки Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Алекснадра Расторгуева, которые халатно отнеслись к поездке: не обеспечили им безопасность и отправили в кишащую боевиками страну неофициально. Как известно, корреспонденты отправились в ЦАР по заказу «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который финансирует бежавший от российского правосудия экс-олигарх Михаил Ходорковский.

Подробнее о том, как журналистов фактически подводили к месту убийству, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей к трехлетней годовщине со дня трагедии.

 

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