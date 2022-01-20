Политолог Эрлих: НАТО не рассматривает всерьез возможность членства Украины

Вашингтон, 20 января. НАТО не относится серьезно к возможности членства Украины в Альянсе, потому что Киев является скорее обузой, чем ценным членом организации. Об этом заявил американский эксперт Клинтон Эрлих в интервью Fox News.

Многие высокопоставленные чиновники НАТО также не желают видеть Украину в рядах военно-политического блока, отметил эксперт. Причиной этому является высокий уровень коррумпированности киевских властей.

«Украина — это скорее обуза, чем военный актив. Политики настаивают на ее вступлении, аргументируя, что это должно произойти, потому что Россия не должна иметь право вето на то, кто входит в НАТО», — заявил Эрлих.

Кроме того, добавил политолог, в случае вступления Украины в НАТО возрастет риск войны США с Россией, чего по возможности стараются избегать. В подтверждение своей точки зрения эксперт привел слова военного стратега времен холодной войны Джорджа Кеннана. Он в свое время утверждал, что расширение НАТО может спровоцировать конфликт с РФ, отметил Эрлих.

Тему членства Украины в НАТО затронул и глава США Джо Байден в ходе своей пресс-конференции. По его словам, вступление Киева в Альянс в ближайшем будущем крайне маловероятно.