Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма

Чита, 20 января. Бывшего главу Тунгиро-Олекминского района Юрия Сапова и его спутника нашли мертвыми в автомобиле. Мужчины задохнулись, когда их УАЗ застрял во льду.

МВД по Забайкальскому краю сообщило что признаков насильственной смерти при осмотре тел не обнаружено. Материалы переданы в региональное управление СКР.

Согласно предварительной версии, Сапов и его пассажир застряли во льду на автомобиле, мужчины не смогли выбраться самостоятельно. Тогда они решили погреться и не заглушили двигатель. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Крыму в частном доме пять человек отравились угарным газом. В результате произошедшего погиб мужчина. Прокуратура начала проверку.