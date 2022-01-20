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Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма

Происшествия
Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Чита, 20 января. Бывшего главу Тунгиро-Олекминского района Юрия Сапова и его спутника нашли мертвыми в автомобиле. Мужчины задохнулись, когда их УАЗ застрял во льду.

МВД по Забайкальскому краю сообщило что признаков насильственной смерти при осмотре тел не обнаружено. Материалы переданы в региональное управление СКР.

Согласно предварительной версии, Сапов и его пассажир застряли во льду на автомобиле, мужчины не смогли выбраться самостоятельно. Тогда они решили погреться и не заглушили двигатель. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Крыму в частном доме пять человек отравились угарным газом. В результате произошедшего погиб мужчина. Прокуратура начала проверку.

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