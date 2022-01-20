Немецкий депутат Хенке заявил о неминуемом сближении Москвы и Берлина

Берлин, 20 января. Германия сильно зависит от России. Это делает сближение двух государств неизбежным, заявил член партии «Альтернатива для Германии» Сергей Хенке.

В настоящий момент Берлин находится между двумя лагерями, отметил депутат. Первый представляют Соединенные Штаты, а второй — Россия, и Германия старается удержаться на обеих сторонах, передает РИА Новости.

«Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — уточнил Хенке.

Ранее министры иностранных дел России Сергей Лавров и Германии Анналена Бербок провели первую личную встречу. На ней главы МИД обсудили отношения между странами и отметили нацеленность на преодоление скопившихся проблем.

По словам политолога Николая Межевича, сближение Москвы и Берлина станет настоящим кошмаром для США. Связано это с тем, что отношения двух государств способны поменять устройство европейского региона.