Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 06:47
06:47
Политика
Посол России Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами российских журналистов в ЦАР
06:47
Политика
Политолог Эрлих: НАТО не рассматривает всерьез возможность членства Украины
06:44
Общество
NHK: риск тяжелого течения COVID-19 возрастает при длительном курении
06:27
Происшествия
Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма
06:24
Политика
ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
06:24
Политика
Немецкий депутат Хенке заявил о неминуемом сближении Москвы и Берлина
06:22
Общество
Автоэксперт Жар посоветовал россиянам поддерживать оптимальное давление в шинах зимой
06:18
Происшествия
После вакцины Pfizer у десятилетнего мальчика из Бразилии остановилось сердце
06:08
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова призналась, что мечтает стать комедийной актрисой
06:07
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства

Политика
ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон, 20 января. Президент США Джо Байден провел свою десятую пресс-конференцию на посту главы государства. Прошедшая встреча с прессой была посвящена году работы 46-го хозяина Белого дома.

Возможность принять участие в мероприятии получили только 30 журналистов, имеющих постоянную аккредитацию на посещение официальной резиденции президента США. Примечательно, что все вопросы были согласованы, а ответы Байдена заранее записаны на шпаргалке.

Первым делом Байден завел разговор о пандемии COVID-19 и штамме «Омикрон». Он заверил нацию, что у государства есть все способы борьбы с инфекцией. Американский лидер также пообещал не закрывать школы и не вводить локдаун.

Следующим пунктом обсуждения стала Россия. Джо Байден пообещал Москве «катастрофу», если та решит «вторгнуться» на территорию Украины. Он пригрозил лишить РФ доллара. Политик отметил, что экономические санкции ударят и по США.

Президент России Владимир Путин не хочет войны, а действия Москвы вызваны желанием проверить Запад и НАТО. Хозяин Белого дома полагает, что российский лидер еще не определился, как быть с Украиной. В НАТО также не разработали какой-либо четкий план.

ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
kremlin.ru / Администрация президента России

Недавние переговоры по гарантиям безопасности в Европе не дали результатов. Однако Вашингтон готов обдумать просьбу не размещать вооружение на Украине. Джо Байден допустил очередную встречу с Владимиром Путиным.

Президент США ранее предоставил американцам возможность самостоятельно оценить его умственное состояние. До этого почти 50% граждан заявили, что здоровье Джо Байдена не позволяет ему управлять страной.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
байден пресс-конференция итоги
Комментировать