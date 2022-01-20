ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства

Вашингтон, 20 января. Президент США Джо Байден провел свою десятую пресс-конференцию на посту главы государства. Прошедшая встреча с прессой была посвящена году работы 46-го хозяина Белого дома.

Возможность принять участие в мероприятии получили только 30 журналистов, имеющих постоянную аккредитацию на посещение официальной резиденции президента США. Примечательно, что все вопросы были согласованы, а ответы Байдена заранее записаны на шпаргалке.

Первым делом Байден завел разговор о пандемии COVID-19 и штамме «Омикрон». Он заверил нацию, что у государства есть все способы борьбы с инфекцией. Американский лидер также пообещал не закрывать школы и не вводить локдаун.

Следующим пунктом обсуждения стала Россия. Джо Байден пообещал Москве «катастрофу», если та решит «вторгнуться» на территорию Украины. Он пригрозил лишить РФ доллара. Политик отметил, что экономические санкции ударят и по США.

Президент России Владимир Путин не хочет войны, а действия Москвы вызваны желанием проверить Запад и НАТО. Хозяин Белого дома полагает, что российский лидер еще не определился, как быть с Украиной. В НАТО также не разработали какой-либо четкий план.

kremlin.ru / Администрация президента России

Недавние переговоры по гарантиям безопасности в Европе не дали результатов. Однако Вашингтон готов обдумать просьбу не размещать вооружение на Украине. Джо Байден допустил очередную встречу с Владимиром Путиным.

Президент США ранее предоставил американцам возможность самостоятельно оценить его умственное состояние. До этого почти 50% граждан заявили, что здоровье Джо Байдена не позволяет ему управлять страной.