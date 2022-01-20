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Автоэксперт Жар посоветовал россиянам поддерживать оптимальное давление в шинах зимой

Общество
Автоэксперт Жар посоветовал россиянам поддерживать оптимальное давление в шинах зимой
pixabay.com

Москва, 20 января. Транспорт должен обеспечивать высокую проходимость и устойчивость зимой. Немаловажную роль в этом играют шины, рассказал автоэксперт Валерий Жар.

Водителям следует поддерживать оптимальное давление в шинах. Его величину указывают на табличке, прикрепленной к задней стенке дверного проема двери. По словам эксперта, зимой давление нужно уменьшать на 0,1 – 0,2 кгс/см2. Так шины лучше будут соприкасаться с дорогой, пишет «Прайм».

«Все мы знаем, что при воздействии высоких температур на тело оно расширяется. Такой же эффект мы наблюдаем с давлением воздуха в шинах — оно увеличивается. Чтобы давление не выходило за рамки оптимального, водитель должен поддерживать его величину в вышеуказанных пределах», — добавил эксперт Жар.

Многих водителей волнует вопрос о продлении срока службы автомобиля. По мнению эксперта Ильи Межибовского, рекомендуется поддерживать скорость движения по трассе в пределах 80 километров в час и регулярно проходить техобслуживание.

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совет зима шина
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