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После вакцины Pfizer у десятилетнего мальчика из Бразилии остановилось сердце

Происшествия
После вакцины Pfizer у десятилетнего мальчика из Бразилии остановилось сердце
ФБА «Экономика сегодня»

Ленсойс-Паулиста, 20 января. Ребенок из Бразилии перенес остановку сердца через 12 часов после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Инцидент произошел в городе Ленсойс-Паулиста.

Точные причины сердечного приступа медики пока не сообщали. Известно, что после попыток реанимационных мероприятий ребенок пришел в сознание. Сейчас его состояние стабильно, рядом дежурят врачи.

В связи с этим случаем бразильские власти решили приостановить вакцинацию несовершеннолетних на неделю. Пока прививку сделали только 46 детей, за их состоянием наблюдают медики. При этом вакцинация взрослого населения продолжается в штатном режиме.

После прививки препаратом Pfizer уже несколько раз фиксировались летальные случаи. Один из таких произошел в Греции. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 77-летний пациент, прошедший полный курс вакцинации.

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