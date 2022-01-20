Дочь Сергея Бодрова призналась, что мечтает стать комедийной актрисой

Москва, 20 января. Дочь звезды фильма «Брат» Сергея Бодрова-младшего Ольга в последний год у многих на слуху. Наследница знаменитого актера и режиссера пошла по стопам папы и уже является обладательницей некоторых кинонаград. Однако карьера у девушки пока не складывается так, как ей хотелось бы.

В 2021 году Ольга стала звездой фестиваля «Кинотавр», где получила приз за главную женскую роль в киноленте Николая Хомерики «Море волнуется раз». Девушка рассказала, что часто рассылает свои визитки разным режиссером, иногда ходит на пробы, но ответов получает немного.

Главная мечта дочери Сергея Бодрова-младшего — стать комедийной актрисой. Однако пока у Ольги, как она сама признается, не получается быть смешной, пишет StarHit.

«Какие-то переживания, какая-то драма почему-то больше со мной соединяется, так мне кажется. Мне однажды однокурсник сказал: "Ты клоунесса с болью внутри"», — подчеркнула Бодрова.

На данный момент девушка готовится к новой премьере — она исполнила роль без слов в историческом сериале Данилы Козловского «Карамора». Недавно в Москве состоялся показ многосерийной ленты, где начинающий режиссер появился вместе со своей возлюбленной Оксаной Акиньшиной. Звезды держались за руки вне вспышек камер и сидели в зрительном зале рядом друг с другом.