Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 06:47
06:44
Общество
NHK: риск тяжелого течения COVID-19 возрастает при длительном курении
06:27
Происшествия
Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма
06:24
Политика
ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
06:24
Политика
Немецкий депутат Хенке заявил о неминуемом сближении Москвы и Берлина
06:22
Общество
Автоэксперт Жар посоветовал россиянам поддерживать оптимальное давление в шинах зимой
06:18
Происшествия
После вакцины Pfizer у десятилетнего мальчика из Бразилии остановилось сердце
06:08
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова призналась, что мечтает стать комедийной актрисой
06:07
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства
06:07
Шоу-бизнес
Градский отказывался ходить на шоу к Малахову из-за личной неприязни
06:00
Политика
Политолог Жаров: «От жесткости «Газпрома» в вопросе Молдавии зависит многое»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства

Происшествия
Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства
Пресс-служба СК РФ

Петропавловск-Камчатский, 20 января. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в соцсетях заявления о поборах начальства с сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России. Такое заявления опубликовано на портале федерального органа.

Из сообщения следует, что родственники спасателей записали обращение и пожаловались, что «руководство центра настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать лицам из числа руководства часть денежного довольствия и других выплат». По обстоятельствам, озвученным в заявлении, поручено доложить руководителю ГВСУ СК России. Протекание и итоги рассмотрения обращения поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Бастрыкин также взял под личный контроль результаты проверки по факту инцидента с травлей несовершеннолетней девочки в Казани. В отношении ребенка начали проявлять агрессию после того, как ее мама сообщила о завышении цен на рабочие тетради.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства
бастрыкин следственный комитет россии камчатские спасатели
Комментировать