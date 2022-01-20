Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства

Петропавловск-Камчатский, 20 января. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в соцсетях заявления о поборах начальства с сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России. Такое заявления опубликовано на портале федерального органа.

Из сообщения следует, что родственники спасателей записали обращение и пожаловались, что «руководство центра настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать лицам из числа руководства часть денежного довольствия и других выплат». По обстоятельствам, озвученным в заявлении, поручено доложить руководителю ГВСУ СК России. Протекание и итоги рассмотрения обращения поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Бастрыкин также взял под личный контроль результаты проверки по факту инцидента с травлей несовершеннолетней девочки в Казани. В отношении ребенка начали проявлять агрессию после того, как ее мама сообщила о завышении цен на рабочие тетради.