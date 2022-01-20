Градский отказывался ходить на шоу к Малахову из-за личной неприязни

Москва, 20 января. Покойный композитор Александр Градский на протяжении многих лет отказывался участвовать в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Согласие на участие в шоу Градский дал лишь после ухода из передачи телеведущего Андрея Малахова. С последним артист категорически не хотел общаться, так как считал его плохим для себя человеком.

Когда ведущими «Сегодня вечером» стали Максим Галкин и Юлия Меньшова, композитор согласился прийти в студию. Им он с удовольствием рассказал о том, что творится за кулисами проекта «Гoлoс». Причины такого отношения Градского к Малахову остаются неизвестными.

«Говорил, что к этому ****** он ни ногой! Решился лишь после того, как вести передачу стали Максим Галкин и Юлия Меньшова», — пояснил СМИ источник на Первом канале.

Градский скончался в ноябре прошлого года, оставив вдовой свою молодую жену Марину Коташенко. Недавно женщина стала героиней громкого скандала, заявив, что неизвестные отобрали у нее 100 млн рублей. Многие известные личности усомнились в правдивости слов Коташенко, а ведущий Отар Кушанашвили вовсе допустил, что вдова музыканта могла спланировать нападение на себя.