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Аналитик Васильев: снижение спроса на доллар поможет рублю укрепиться

  /   Обновлено: 20 января 2022 05:58
Экономика
Аналитик Васильев: снижение спроса на доллар поможет рублю укрепиться
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Укреплению российской валюты могут способствовать несколько событий. Одним из них является снижение спроса на доллар, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Первый квартал года становится самым сильным для курса рубля из-за низкого спроса на покупку импорта, выплат по внешнему долгу и поездок за рубеж. Спрос на национальную валюту может повыситься из-за притока иностранных инвесторов, пишет «Прайм».

Значительно укрепить рубль поможет снижение геополитической премии в ценах российских активов. Если будут достигнуты договоренности между РФ и Западом, есть вероятность притока иностранного капитала. По прогнозам Васильева, национальная валюта укрепится к доллару до 72-73 в первом квартале года.

Аналитик Егор Жильников предложил другой исход по ситуации с рублем. Негативный сценарий для национальной валюты будет наблюдаться при взлете странового риска или падения стоимости нефти до 60 долларов за баррель. Но такой исход маловероятен.

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доллар рубль валюта
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