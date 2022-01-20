Экс-премьер Украины Азаров назвал судебный процесс над Порошенко пиаром Зеленского

Москва, 20 января. Судебное разбирательство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко является пиар-акцией для нынешнего национального лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-премьер-министр страны Николай Азаров.

Власти Украины выдвинули Порошенко обвинения в государственной измене из-за причастности к незаконным поставкам угля с территорий самопровозглашенных республик Донбасса. При этом у подозреваемого нет возможности дать соразмерный отпор Зеленскому, поскольку тут обладает неприкосновенностью, напомнил Азаров.

«Все это пиар. Зеленский все, что может делать, и у него это относительно неплохо получается, это пиарить себя», — заявил бывший премьер Украины.

Ранее Порошенко отправился праздновать оглашение ему судебного приговора в столичный ресторан. Коллегия отказалась взять под стражу бывшего национального лидера и запретила покидать пределы Киева без особого разрешения.