Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 06:47
06:44
Общество
NHK: риск тяжелого течения COVID-19 возрастает при длительном курении
06:27
Происшествия
Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма
06:24
Политика
ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
06:24
Политика
Немецкий депутат Хенке заявил о неминуемом сближении Москвы и Берлина
06:22
Общество
Автоэксперт Жар посоветовал россиянам поддерживать оптимальное давление в шинах зимой
06:18
Происшествия
После вакцины Pfizer у десятилетнего мальчика из Бразилии остановилось сердце
06:08
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова призналась, что мечтает стать комедийной актрисой
06:07
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства
06:07
Шоу-бизнес
Градский отказывался ходить на шоу к Малахову из-за личной неприязни
06:00
Политика
Политолог Жаров: «От жесткости «Газпрома» в вопросе Молдавии зависит многое»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-премьер Украины Азаров назвал судебный процесс над Порошенко пиаром Зеленского

Политика
Экс-премьер Украины Азаров назвал судебный процесс над Порошенко пиаром Зеленского
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Москва, 20 января. Судебное разбирательство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко является пиар-акцией для нынешнего национального лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-премьер-министр страны Николай Азаров.

Власти Украины выдвинули Порошенко обвинения в государственной измене из-за причастности к незаконным поставкам угля с территорий самопровозглашенных республик Донбасса. При этом у подозреваемого нет возможности дать соразмерный отпор Зеленскому, поскольку тут обладает неприкосновенностью, напомнил Азаров.

«Все это пиар. Зеленский все, что может делать, и у него это относительно неплохо получается, это пиарить себя», — заявил бывший премьер Украины.

Ранее Порошенко отправился праздновать оглашение ему судебного приговора в столичный ресторан. Коллегия отказалась взять под стражу бывшего национального лидера и запретила покидать пределы Киева без особого разрешения.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-премьер Украины Азаров назвал судебный процесс над Порошенко пиаром Зеленского
порошенко азаров зеленский
Комментировать