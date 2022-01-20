Рыбаки затерялись в трещинах льда на побережье Корсаковского района Сахалина

Корсаков, 20 января. Сахалинские рыбаки оказались на припае и попросили помощи, так как сбились с пути. Об этом сообщил информационный портал astv.ru.

Рыбаки собирались ловить корюшку. Однако спустя некоторое время они поняли, что не могут выбраться и попросили помощи, сняв видеообращение.

«Взлом припая! Уже не знаем, как выбраться обратно. Хотели вернуться, но уже куда? Вызывайте на помощь, называется. Куда идти? Что делать?» — прокомментировал автор ролика.

По данным издания, группа рыбаков оказалась на участке, который местные жители называют «Тринога». В этом месте припай еще толком не сформировался и повсюду видны торосы и большие трещины.

Недавно в Красноярском крае двое мужчин отправились на рыбалку и не вернулись. По одной из версий, оба умерли от удушья в палатке, которая отапливалась газовой плитой с теплообменником.