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Рыбаки затерялись в трещинах льда на побережье Корсаковского района Сахалина

  /   Обновлено: 20 января 2022 05:48
Происшествия
Рыбаки затерялись в трещинах льда на побережье Корсаковского района Сахалина
Федеральное агентство политических новостей  /  Комкова Вероника

Корсаков, 20 января. Сахалинские рыбаки оказались на припае и попросили помощи, так как сбились с пути. Об этом сообщил информационный портал astv.ru.

Рыбаки собирались ловить корюшку. Однако спустя некоторое время они поняли, что не могут выбраться и попросили помощи, сняв видеообращение.

«Взлом припая! Уже не знаем, как выбраться обратно. Хотели вернуться, но уже куда? Вызывайте на помощь, называется. Куда идти? Что делать?» — прокомментировал автор ролика.

По данным издания, группа рыбаков оказалась на участке, который местные жители называют «Тринога». В этом месте припай еще толком не сформировался и повсюду видны торосы и большие трещины.

Недавно в Красноярском крае двое мужчин отправились на рыбалку и не вернулись. По одной из версий, оба умерли от удушья в палатке, которая отапливалась газовой плитой с теплообменником.

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