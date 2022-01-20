Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 06:46
06:44
Общество
NHK: риск тяжелого течения COVID-19 возрастает при длительном курении
06:27
Происшествия
Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма
06:24
Политика
ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
06:24
Политика
Немецкий депутат Хенке заявил о неминуемом сближении Москвы и Берлина
06:22
Общество
Автоэксперт Жар посоветовал россиянам поддерживать оптимальное давление в шинах зимой
06:18
Происшествия
После вакцины Pfizer у десятилетнего мальчика из Бразилии остановилось сердце
06:08
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова призналась, что мечтает стать комедийной актрисой
06:07
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства
06:07
Шоу-бизнес
Градский отказывался ходить на шоу к Малахову из-за личной неприязни
06:00
Политика
Политолог Жаров: «От жесткости «Газпрома» в вопросе Молдавии зависит многое»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Псаки пригрозила России «скорым и жестким ответом» при обострении обстановки вокруг Украины

Политика
Псаки пригрозила России «скорым и жестким ответом» при обострении обстановки вокруг Украины
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 20 января. Американская сторона совместно с союзниками намерена «скоро и жестко» ответить России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель администрации президента США добавила, что, по данным Вашингтона, у России якобы есть «обширный арсенал средств агрессии», которые не подразумевают собой развязывание вооруженного конфликта. Как пример Псаки привела кибератаки, приписываемые «российской стороне».

«Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы России перейдут границу Украины, это будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников», — заявила Псаки.

В то же время в Белом доме вновь не озвучили никаких доказательств приписываемым России агрессивным намерениям. На этот счет пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия ни на кого никогда не нападала первой. Представитель Кремля также подчеркивал, что Москва вольна перебрасывать войска по собственной территории полностью на свое усмотрение — это суверенное право любого государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Псаки пригрозила России «скорым и жестким ответом» при обострении обстановки вокруг Украины
белый дом псаки сша и россия ситуация на украине
Комментировать