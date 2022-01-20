Псаки пригрозила России «скорым и жестким ответом» при обострении обстановки вокруг Украины

Вашингтон, 20 января. Американская сторона совместно с союзниками намерена «скоро и жестко» ответить России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель администрации президента США добавила, что, по данным Вашингтона, у России якобы есть «обширный арсенал средств агрессии», которые не подразумевают собой развязывание вооруженного конфликта. Как пример Псаки привела кибератаки, приписываемые «российской стороне».

«Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы России перейдут границу Украины, это будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников», — заявила Псаки.

В то же время в Белом доме вновь не озвучили никаких доказательств приписываемым России агрессивным намерениям. На этот счет пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия ни на кого никогда не нападала первой. Представитель Кремля также подчеркивал, что Москва вольна перебрасывать войска по собственной территории полностью на свое усмотрение — это суверенное право любого государства.