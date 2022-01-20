Экономист Супян перечислил четыре рычага давления США на Россию

Москва, 20 января. Белый дом имеет несколько рычагов давления на экономику России, один из которых — отключение от международной банковской системы SWIFT, заявил руководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян.

Экономист отметил, что в случае отключения Москвы от SWIFT остается неясным, как другие государства будут расплачиваться со страной за поставки энергоресурсов. В то же время от такого развития событий пострадают и западные страны, уверен Супян.

«Непонятно, например, как с нами будут расплачиваться за поставки газа и нефти. Конечно, данная мера ударит и по западным странам. Но для них такой удар будет менее болезненным, они готовы к издержкам», — сказал руководитель научного направления Института США и Канады в беседе с РИА Новости.

Среди прочих рычагов давления Виктор Супян назвал запреты на хождение в России банковских карт Visa и Mastercard, на работу с российскими ценными бумагами и госдолгом, а также табу на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники. К последним специалист отнес холодильники, автомобили и смартфоны.

Возможное отключение России от всемирной платежной системы SWIFT не станет трагедией для Москвы, о чем писал авторитетный британский журнал The Economist. Куда более «интересные» последствия при таком сценарии ждут США, подчеркивали журналисты.