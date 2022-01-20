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Экономист Супян перечислил четыре рычага давления США на Россию

Политика
Экономист Супян перечислил четыре рычага давления США на Россию
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 января. Белый дом имеет несколько рычагов давления на экономику России, один из которых — отключение от международной банковской системы SWIFT, заявил руководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян.

Экономист отметил, что в случае отключения Москвы от SWIFT остается неясным, как другие государства будут расплачиваться со страной за поставки энергоресурсов. В то же время от такого развития событий пострадают и западные страны, уверен Супян.

«Непонятно, например, как с нами будут расплачиваться за поставки газа и нефти. Конечно, данная мера ударит и по западным странам. Но для них такой удар будет менее болезненным, они готовы к издержкам», — сказал руководитель научного направления Института США и Канады в беседе с РИА Новости.

Среди прочих рычагов давления Виктор Супян назвал запреты на хождение в России банковских карт Visa и Mastercard, на работу с российскими ценными бумагами и госдолгом, а также табу на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники. К последним специалист отнес холодильники, автомобили и смартфоны.

Возможное отключение России от всемирной платежной системы SWIFT не станет трагедией для Москвы, о чем писал авторитетный британский журнал The Economist. Куда более «интересные» последствия при таком сценарии ждут США, подчеркивали журналисты.

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