Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 06:46
06:44
Общество
NHK: риск тяжелого течения COVID-19 возрастает при длительном курении
06:27
Происшествия
Экс-главу района в Забайкальском крае нашли мертвым в машине на реке Олекма
06:24
Политика
ФАН собрал основные тезисы Байдена на пресс-конференции по итогам года президентства
06:24
Политика
Немецкий депутат Хенке заявил о неминуемом сближении Москвы и Берлина
06:22
Общество
Автоэксперт Жар посоветовал россиянам поддерживать оптимальное давление в шинах зимой
06:18
Происшествия
После вакцины Pfizer у десятилетнего мальчика из Бразилии остановилось сердце
06:08
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова призналась, что мечтает стать комедийной актрисой
06:07
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить жалобы камчатских спасателей о поборах со стороны руководства
06:07
Шоу-бизнес
Градский отказывался ходить на шоу к Малахову из-за личной неприязни
06:00
Политика
Политолог Жаров: «От жесткости «Газпрома» в вопросе Молдавии зависит многое»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Чешский депутат Фишер призвал власти пересмотреть взаимоотношения с Россией

Политика
Чешский депутат Фишер призвал власти пересмотреть взаимоотношения с Россией
pixabay.com

Прага, 20 января. Члены комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности рекомендовали правительству пересмотреть отношения с Россией. Об этом заявил глава комиссии Павел Фишер.

Депутат уточнил, что пересмотр отношений между Москвой и Прагой был одним из пунктов избирательной программы действующего правительства. Также Фишер выступил за выстраивание выгодных взаимоотношений Чехии и РФ.

«Мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении. Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», — сообщил Фишер.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Праге известны способы улучшения взаимоотношений с Москвой. Об этом дипломат рассказал по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Чешский депутат Фишер призвал власти пересмотреть взаимоотношения с Россией
чехия прага фишер
Комментировать