Чешский депутат Фишер призвал власти пересмотреть взаимоотношения с Россией

Прага, 20 января. Члены комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности рекомендовали правительству пересмотреть отношения с Россией. Об этом заявил глава комиссии Павел Фишер.

Депутат уточнил, что пересмотр отношений между Москвой и Прагой был одним из пунктов избирательной программы действующего правительства. Также Фишер выступил за выстраивание выгодных взаимоотношений Чехии и РФ.

«Мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении. Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», — сообщил Фишер.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Праге известны способы улучшения взаимоотношений с Москвой. Об этом дипломат рассказал по итогам заседания Совета Россия — НАТО.