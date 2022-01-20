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IT-эксперт Кузьменко: вздувшаяся батарея указывает на скорую «смерть» телефона

  /   Обновлено: 20 января 2022 05:19
Общество
IT-эксперт Кузьменко: вздувшаяся батарея указывает на скорую «смерть» телефона
pxhere.com

Москва, 20 января. Срок эксплуатации смартфона определяется производителем и, как правило, составляет до пяти лет, однако выйти из строя гаджет может и раньше. Что на это указывает, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Даже после пяти лет использования телефон не обязательно должен сломаться, отметил специалист. Однако совершенно точно на его скорейшую поломку указывает вздувшаяся батарея. При этом ускорить этот процесс может механическое воздействие или влага, передает радио Sputnik.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети», — добавил Кузьменко.

По словам эксперта, телефон может работать и после ряда повреждений. Однако, если он, например, был утоплен, то есть риск, что вода попала на внутренние контакты. Через некоторое время в этом случае начнет распространяться коррозия, что добьет телефон даже несмотря на его хорошую работу после контакта с водой.

О вздутии аккумулятора ранее предупреждал IT-эксперт Евгений Кашкин. По его словам, в этом случае смартфон необходимо отнести в сервисный центр, чтобы избежать возгорания.

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смартфон поломка вздувшаяся батарея срок эксплуатации
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