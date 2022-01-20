Несовершеннолетний ребенок погиб при обстреле автобуса в США

Питтсбург, 20 января. Злоумышленники обстреляли школьный автобус в американском городе Питтсбург. В результате инцидента смертельные ранения получил 15-летний подросток, сообщило местное отделение полиции.

Правоохранительные органы получили ориентировки и объявили в розыск двух подозреваемых. По предварительным данным, в салоне автобуса находились только водитель и погибший. Медики госпитализировали подростка, однако позже он скончался в больнице.

«Выехавшие на место подразделения обнаружили 15-летнего молодого человека, у которого было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе», — сообщили полицейские

В центре Ниццы 19 января неизвестный открыл стрельбу, в результате чего погиб один человек. По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.