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Украинский политолог Корнейчук заподозрил Путина и Байдена в тайном сговоре

  /   Обновлено: 20 января 2022 05:32
Политика
Украинский политолог Корнейчук заподозрил Путина и Байдена в тайном сговоре
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 января. Президенты Соединенных Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин могли заключить тайные договоры относительно трубопровода «Северного потока — 2». Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Таким образом эксперт объяснил волну материалов, которые публикуют западные СМИ о якобы готовящейся «вооруженной агрессии» России против Украины. Корнейчук также считает, что запуск «СП-2» будет большим «предательством» для Киева.

«Они (США) нам развели вот этот цирк из серии "Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить "Северный поток"», — сказал он.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что немецкие власти должны ускорить сертификацию «СП-2». По его словам, от этого зависит энергоснабжение всей Европы.

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путин байден сп-2
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