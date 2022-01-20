Lada 4x4 стала самым популярным подержанным кроссовером у россиян в 2021 году

Москва, 20 января. Отечественная Lada 4x4 стала самым востребованным кроссовером с пробегом среди россиян в прошлом году. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Авито Авто».

Согласно данным исследования, средняя стоимость российского кроссовера достигает 185 тысяч рублей. Вторую позицию занял Chevrolet Niva, усредненная цена которого составила 301 тысячу рублей. На третьей строке расположился Renault Duster со средней стоимостью 745 тысяч рублей, передает издание «Известия».

«Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с автомобилями других классов, кроссоверы и внедорожники продолжают оставаться востребованными у россиян», — заявил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Ранее «СберАвто» выяснил, какая новая машина стала самой ожидаемой среди россиян в прошлом году. Исследование показало, что им стал внедорожник Kia Sportage.