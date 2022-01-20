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Обязательная маркировка домашних животных появится в России

Общество
Обязательная маркировка домашних животных появится в России
pixabay.com

Москва, 20 января. Кошек, собак и других питомцев внесут в закон об обязательной маркировке и учете животных. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» подготовит Минсельхоз. Документ был внесен на рассмотрение в ГД еще в прошлом году, но он затрагивал только сельхозживотных. Теперь инициативу дополняют домашними любимцами, пишут «Известия».

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — добавил депутат Бурматов.

В декабре прошлого года депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, согласно которому животных запрещено продавать в зоомагазинах и на рынках. В первом чтении документ был одобрен.

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