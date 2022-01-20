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Помощница умершей Татьяны Дэвис: Прохор Шаляпин просил подмешивать жене в еду «пилюли»

  /   Обновлено: 20 января 2022 05:07
Шоу-бизнес
Помощница умершей Татьяны Дэвис: Прохор Шаляпин просил подмешивать жене в еду «пилюли»
instagram.com  /  @shalyapin_official

Москва, 20 января. В адрес певца Прохора Шаляпина, который тоскует по умершей жене, сыпятся серьезные обвинения, в частности, в отравлении супруги. Так, помощница Татьяны Дэвис Джозефин Куэнджин поведала о странных поручениях звезды.

Сразу после смерти Дэвис злопыхатели в Сети выдвинули версию, что якобы Шаляпин попросту избавился от богатой супруги, чтобы завладеть солидным наследством. На неприятные подозрения натолкнули и недавние показания помощницы бизнесвумен Джозефин Куэнджин. В эфире программы «На самом деле» на Первом канале она рассказала, что музыкант давал ей необычные поручения.

«Я выполняла указания Прохора. Он давал мне пилюли. Я их измельчала и добавляла в еду Татьяны» — шокировала публику Куэнджин.

В то же время сам Шаляпин стал отрицать все заявления помощницы Дэвис. Он также сообщил, что никогда не был знаком с ней и другим персоналом.

«Она ничего не ела, попить даже не могла, настолько ей было плохо. Персонал я вообще не видел, они приходили и чистили дом», — сказал Шаляпин.

Помощница умершей Татьяны Дэвис: Прохор Шаляпин просил подмешивать жене в еду «пилюли»
Prt Scr youtube.com / Первый канал

Татьяна Клаудия Дэвис ушла из жизни в сентябре 2021 года в возрасте 47 лет из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусом. Она заболела после свадьбы с Прохором Шаляпиным, а через полтора месяца после торжества ее не стало.

Ранее помощница Прохора Шаляпина Полина Бардо заявила, что состояла в отношениях с певцом, когда тот был в «фиктивном» браке с Татьяной Дэвис. По ее словам, артист обещал ей дорогую квартиру и свадьбу.

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