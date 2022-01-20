Глава «Севмаша» Будниченко назвал подлодку «Казань» самой малошумной субмариной в России

Москва, 20 января. Российская многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами «Казань» стала наименее шумной субмариной в составе ВМФ РФ. Об этом заявил директор «Севмаша» Михаил Будниченко в интервью журналу «Завод».

Таких впечатляющих результатов удалось достичь благодаря примененным в строительстве новейшим технологиям. Подводная лодка «Казань» заступила на боевое дежурство в 2021 году.

«Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой», — сообщил Будниченко.

Недавно китайское издание Sohu выпустило материал, посвященный российским атомным подлодкам «Белгород». Аналитики уверены, что эта субмарина может отправить на дно все американские авианосцы благодаря межконтинентальным баллистическим ракетам «Сармат» и «Ярс».