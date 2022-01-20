Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 05:16
05:10
Общество
Lada 4x4 стала самым популярным подержанным кроссовером у россиян в 2021 году
05:08
Общество
Обязательная маркировка домашних животных появится в России
05:07
Шоу-бизнес
Помощница умершей Татьяны Дэвис: Прохор Шаляпин просил подмешивать жене в еду «пилюли»
04:56
Армия
Глава «Севмаша» Будниченко назвал подлодку «Казань» самой малошумной субмариной в России
04:54
Общество
Композиция Уитни Хьюстон I will always love you получила бриллиантовый статус
04:54
Экономика
Аналитик Лопатин подсчитал размер дохода для выплаты ипотеки за «однушку» в Москве
04:37
Общество
Звезда «Игры в кальмара» перевоплотится в Берлина в южнокорейской адаптации «Бумажного дома»
04:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что примкнула к числу курильщиков
04:34
Происшествия
Бригада МЧС потушила загоревшийся автомобиль в Адмиралтейском районе Петербурга
04:31
Общество
Аэропорт Нового Уренгоя принял почти 956 тысяч пассажиров в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава «Севмаша» Будниченко назвал подлодку «Казань» самой малошумной субмариной в России

  /   Обновлено: 20 января 2022 04:56
Армия
Глава «Севмаша» Будниченко назвал подлодку «Казань» самой малошумной субмариной в России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 20 января. Российская многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами «Казань» стала наименее шумной субмариной в составе ВМФ РФ. Об этом заявил директор «Севмаша» Михаил Будниченко в интервью журналу «Завод».

Таких впечатляющих результатов удалось достичь благодаря примененным в строительстве новейшим технологиям. Подводная лодка «Казань» заступила на боевое дежурство в 2021 году.

«Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой», — сообщил Будниченко.

Недавно китайское издание Sohu выпустило материал, посвященный российским атомным подлодкам «Белгород». Аналитики уверены, что эта субмарина может отправить на дно все американские авианосцы благодаря межконтинентальным баллистическим ракетам «Сармат» и «Ярс».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Глава «Севмаша» Будниченко назвал подлодку «Казань» самой малошумной субмариной в России
казань апл будниченко
Комментировать